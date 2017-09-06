Специалистами Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области совместно с представителями строительного контроля при участии представителей администрации Колышлейского района проведена проверка хода выполнения работ по расчистке реки Колышлей, выполняемых в Колышлейском районе.

В настоящее время заключен государственный контракт с исполнителем работ, который приступил к выполнению первого этапа работ.

Рабочей группой установлено, что работы по расчистке реки Колышлей осуществляются в соответствии с проектной документацией, на момент проверки на воду спущен землясосный снаряд, подсоединены плавучий и наземный пульпопроводы, подготовлена первая карта намыва, начаты работы по устройству второй карты намыва.

Протяженность работ согласно проектной документации составляет более 6 км, выполнение работ запланировано на 2017-2019 годы.

Мероприятие «Расчистка реки Колышлей от деревни Карауловка до села Сущевка Колышлейского района» осуществляется Минлесхозом Пензенской области в рамках переданных полномочий Российской Федерации в области водных отношений.

Данное мероприятие было согласовано с Федеральным агентством водных ресурсов (г. Москва), работы осуществляются за счет средств федерального бюджета, предоставленных Пензенской области на осуществление переданных полномочий.