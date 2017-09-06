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Дорога к знаниям
Сегодня в Пензе
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Дорога к знаниям теперь станет комфортнее и безопаснее. В рамках планового обновления парка школьных автобусов, 17 новых машин поступили в распоряжение образовательных учреждений региона. Ключи от них водителям вручили в торжественной обстановке.
«Ежегодно мы обновляем парк школьных автобусов. В прошлом году 89 машин было заменено. В этом году заменим еще 25. 17 безопасных, комфортабельных автобусов «ПАЗ», сегодня за счет бюджета Пензенской области приобретены и будут направлены в 14 районов», - рассказал Александр Воронков, министр образования Пензенской области.
На закупку школьных автобусов из бюджета Пензенской области выделено 33,5 млн. рублей. Новая техника оборудована специально для перевозки детей. Их безопасность должна быть в приоритете, подчеркнул глава региона.
«Президент Российской федерации уделяет большое внимание развитию системы образования. Также он требует от глав регионов, руководителей всех уровней, сохранять жизнь и здоровье наших детей», - сказал Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.
Водителей, которым совсем скоро предстоит сесть за руль новых «ПАЗов», Иван Белозерцев призвал к предельной осторожности на дороге.
«Быть водителем и перевозить детей – это особая ответственность. Самое главное соблюдать меры безопасности, соблюдать скоростной режим, и чтобы дети пристегивались», - отметил Иван Белозерцев.
Также Иван Белозерцев дал поручение повысить зарплату водителей. Всего на сегодняшний день в Пензенской области на маршруты выходят 306 автобусов, которые перевозят 7,5 тысяч школьников.
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