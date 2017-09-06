Проект пензенских библиотекарей «Литературный привал» победил

В Москве состоялась церемония награждения победителей Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Ревизор-2017», организованного Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям, Российским книжным союзом, Генеральной дирекцией Московской международной книжной выставки-ярмарки и журналом «Книжная индустрия».

Проект пензенских библиотекарей «Литературный привал» участвовал в конкурсе в номинации «Чтение XXI века. Лучшие проекты муниципальных библиотек (совместно с РБА)». Напомним, что конкурс проходил в несколько этапов, один из них – этап народного он-лайн голосования привлек немало внимания в Пензе. Более полутора месяцев турнирная таблица претендентов на победу постоянно менялась, но проекту городских библиотекарей удалось удержать лидирующую позицию в списке. С успехом «Литературный привал» выдержал и третий этап конкурса – оценку экспертного жюри.

Стоит отметить, что в 2017 году в конкурсе приняли участие более 300 организаций: издательства, книжные магазины, книготорговые сети, библиотеки из самых разных регионов Российской Федерации (Волгоградской, Воронежской, Московской, Иркутской, Ленинградской, Новосибирской, Пензенской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Сахалинской, Удмуртской, Ульяновской областей, республики Кабардино-Балкария, Красноярского края, Приморского края, Ханты-Мансийского автономного округа и других).

На победу в номинации для муниципальных библиотек претендовали проекты из Удмуртии, Иркутской, Новосибирской, Ростовской, Волгоградской областей, Красноярья и других субъектов РФ.

Но, несмотря на серьезную конкуренцию, пензенский «Литературный привал» признан лучшей разработкой в продвижении книги и чтения в 2017 году.

5 сентября заветная статуэтка «Ревизора», (которая на самом деле оказалась не такой уж и маленькой!), а также почетный Диплом победителя были вручены Галине Леонидовне Асеевой, директору МБУ «ЦБС г. Пензы». Также она была лично приглашена Председателем Российской библиотечной Ассоциации Михаилом Дмитриевичем Афанасьевым на открытие 30-й юбилейной Московской международной книжной ярмарки-выставки, которая состоится 6-10 сентября на ВДНХ в Москве.

- Я от всей души благодарю всех, кто поддерживал наш проект на всех этапах конкурса, - поделилась впечатлениями сразу после церемонии награждения Галина Асеева, директор МБУ «ЦБС г. Пензы», - администрацию г. Пензы, коллег, друзей, СМИ, особенно телеканал «Экспресс», читателей и поклонников нашей яркой и уютной библиотеки под открытым небом! Эта высокая награда дала достойную оценку всем нашим усилиям!

Стоит отметить, что номинация муниципальных библиотек в Конкурсе появилась сравнительно недавно, и проекты-победители отбираются экспертами со всей страны с особой тщательностью. Для Пензы уникальная награда стала отражением искренних стремлений Сурской столицы сохранять и приумножать культуру и традиции чтения.