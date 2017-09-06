Защита леса

Дров зимой много не бывает. Однако последствия их заготовки могут быть страшнее, чем мороз. Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Пензенской области выявлен факт незаконной вырубки деревьев в особо крупном размере.

«Установлено, что на участке леса, расположенном на территории Кададинского лесничества, неподалеку от села Липовка Сосновоборского района, неизвестные лица вырубили более тысячи деревьев породы сосна. Тем самым лесничеству причинен ущерб на сумму не менее 5 миллионов рублей», - рассказала Ольга Евдокимова, начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Пензенской области.

Скрыться от правосудия браконьерам не удалось. Их личности были установлены.

«По данному факту следственной частью следственного управления УМВД России по Пензенской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 260 УК РФ», - отметила Ольга Евдокимова.

Лесорубам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет и крупный штраф.