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Организована экскурсия в музей В.О. Ключевского для семей
Сегодня в Пензе
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Муниципальным бюджетным учреждением «Комплексный центр социальной помощи семье и детям» Первомайского района города Пензы организована экскурсия в музей В.О. Ключевского для семей, состоящих на учете в Центре. В ходе экскурсии приглашенные узнали, что музейный комплекс состоит из двух деревянных домов: дома, в котором жил Ключевский, и дома соседей Шиверевых. Оба дома соединены внутренним переходом, позволившим создать единую музейную экспозицию. В музее восстановлен быт семьи Ключевских: лавки, шкаф, полка с глиняной и металлической посудой, утварь. Внимание присутствующих бесспорно привлекла русская печь, на которой долгими зимними вечерами при тусклом свете коптилки Ключевский читал книги по русской истории. В глубине зала размещен ряд ценных экспонатов: настенные часы с боем, чернильница, наличник с окна дома Ключевских. Здесь же представлены материалы, связанные с обучением Василия Ключевского в духовном училище и духовной семинарии: списки учеников, учебники, письменные принадлежности, а также реконструкции видов пензенских улиц и церквей. В завершение экскурсии все присутствующие получили ответы на интересующие их вопросы и выразили благодарность за проведение данного мероприятия.
Муниципальным бюджетным учреждением «Комплексный центр социальной помощи семье и детям» Первомайского района города Пензы организована экскурсия в музей В.О. Ключевского для семей, состоящих на учете в Центре.
В ходе экскурсии приглашенные узнали, что музейный комплекс состоит из двух деревянных домов: дома, в котором жил Ключевский, и дома соседей Шиверевых. Оба дома соединены внутренним переходом, позволившим создать единую музейную экспозицию. В музее восстановлен быт семьи Ключевских: лавки, шкаф, полка с глиняной и металлической посудой, утварь. Внимание присутствующих бесспорно привлекла русская печь, на которой долгими зимними вечерами при тусклом свете коптилки Ключевский читал книги по русской истории.
В глубине зала размещен ряд ценных экспонатов: настенные часы с боем, чернильница, наличник с окна дома Ключевских. Здесь же представлены материалы, связанные с обучением Василия Ключевского в духовном училище и духовной семинарии: списки учеников, учебники, письменные принадлежности, а также реконструкции видов пензенских улиц и церквей.
В завершение экскурсии все присутствующие получили ответы на интересующие их вопросы и выразили благодарность за проведение данного мероприятия.
Новость: Администрация города Пензы 06 2017
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