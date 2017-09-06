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 Четверг, 07 сентября 2017
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Организована экскурсия в музей В.О. Ключевского для семей
Сегодня в Пензе
 

Муниципальным бюджетным учреждением «Комплексный центр социальной помощи семье и детям» Первомайского района города Пензы организована экскурсия в музей В.О. Ключевского для семей, состоящих на учете в Центре. 

В ходе экскурсии приглашенные узнали, что музейный комплекс состоит из двух деревянных домов: дома, в котором жил Ключевский, и дома соседей Шиверевых. Оба дома соединены внутренним переходом, позволившим создать единую музейную экспозицию. В музее восстановлен быт семьи Ключевских: лавки, шкаф, полка с глиняной и металлической посудой, утварь. Внимание присутствующих бесспорно привлекла русская печь, на которой долгими зимними вечерами при тусклом свете коптилки Ключевский читал книги по русской истории. 

В глубине зала размещен ряд ценных экспонатов: настенные часы с боем, чернильница, наличник с окна дома Ключевских. Здесь же представлены материалы, связанные с обучением Василия Ключевского в духовном училище и духовной семинарии: списки учеников, учебники, письменные принадлежности, а также реконструкции видов пензенских улиц и церквей. 

В завершение экскурсии все присутствующие получили ответы на интересующие их вопросы и выразили благодарность за проведение данного мероприятия. 

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