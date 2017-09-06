|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
Заместитель главы администрации Первомайского района Эдуард Сузи провел рабочее совещание с представителями Госжилстройнспекции Пензенской области
Сегодня в Пензе
|
Заместитель главы администрации Первомайского района Эдуард Сузи провел рабочее совещание с представителями Госжилстройнспекции Пензенской области по вопросу пуска газа в квартиры, собственники которых самовольно провели перепланировку, на улице Мира, 70 А. В ходе совещания было принято решение ООО ПФК «Термодом» Управляющей компании ООО «Звезда плюс» в срок до 08.09.2017 оповестить собственников квартир по стоякам №№ 2,4,5,6,9 о проводимой опрессовке. ООО ПФК «Термодом» совместно с ООО УК «Звезда плюс» продолжить работу по устранению недостатков по стоякам № № 3,8,10
Заместитель главы администрации Первомайского района Эдуард Сузи провел рабочее совещание с представителями Госжилстройнспекции Пензенской области по вопросу пуска газа в квартиры, собственники которых самовольно провели перепланировку, на улице Мира, 70 А.
В ходе совещания было принято решение ООО ПФК «Термодом»
Управляющей компании ООО «Звезда плюс» в срок до 08.09.2017 оповестить собственников квартир по стоякам №№ 2,4,5,6,9 о проводимой опрессовке.
ООО ПФК «Термодом» совместно с ООО УК «Звезда плюс» продолжить работу по устранению недостатков по стоякам № № 3,8,10
Новость: Администрация города Пензы 06 2017
|
Новости партнеров
|
© 2009-2017 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
Главный редактор Анфалова Марина Ивановна
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru