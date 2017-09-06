Заместитель главы администрации Первомайского района Эдуард Сузи провел рабочее совещание с представителями Госжилстройнспекции Пензенской области по вопросу пуска газа в квартиры, собственники которых самовольно провели перепланировку, на улице Мира, 70 А.

В ходе совещания было принято решение ООО ПФК «Термодом»

08.09.2017 года в присутствии представителей ОА «Метан» произвести испытание на герметичность, обследование внутридомовых и внутриквартальных газопроводов по стоякам №№ 2, 5,6;

12.09.2017 произвести предварительную опрессовку стояка № 4.

Управляющей компании ООО «Звезда плюс» в срок до 08.09.2017 оповестить собственников квартир по стоякам №№ 2,4,5,6,9 о проводимой опрессовке.

ООО ПФК «Термодом» совместно с ООО УК «Звезда плюс» продолжить работу по устранению недостатков по стоякам № № 3,8,10