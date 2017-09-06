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Правительством Пензенской области оказана господдержка 18 пензенским предприятиям
Сегодня в Пензе
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В рамках реализации региональной программы развития отрасли молочного скотоводства правительством Пензенской области оказана господдержка 18 пензенским предприятиям в виде возмещения части затрат на модернизацию молочно-товарных ферм в объеме 11,3 млн рублей. Собственные инвестиции аграриев составили порядка 50 млн рублей. Программой поддержки молочного скотоводства Пензенской области предусмотрено также субсидирование покупки телок и нетелей для комплектования товарных стад, приобретения оборудования, машин и механизмов для молочного скотоводства, строительства молочных ферм. На 2017 год в бюджете региона на данные цели выделено 65,7 млн рублей.
В рамках реализации региональной программы развития отрасли молочного скотоводства правительством Пензенской области оказана господдержка 18 пензенским предприятиям в виде возмещения части затрат на модернизацию молочно-товарных ферм в объеме 11,3 млн рублей. Собственные инвестиции аграриев составили порядка 50 млн рублей.
Программой поддержки молочного скотоводства Пензенской области предусмотрено также субсидирование покупки телок и нетелей для комплектования товарных стад, приобретения оборудования, машин и механизмов для молочного скотоводства, строительства молочных ферм. На 2017 год в бюджете региона на данные цели выделено 65,7 млн рублей.
Новость: Пресс-служба Министерства сельского хозяйства Пензенской области 06 2017
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