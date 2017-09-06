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В Мокшане пресечена попытка дачи взятки сотруднику полиции
Сегодня в Пензе
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Следственными органами Следственного комитета России по Пензенской области в отношении 24-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу за заведомо незаконное бездействие). По данным следствия, 04 сентября 2017 года мужчина, находясь в ОМВД России по Мокшанскому району, попытался передать старшему участковому уполномоченному полиции взятку в размере 10,5 тысяч рублей за заведомо незаконное бездействие – несоставление в отношении него протокола об административном правонарушении по ч.1.1 ст.18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином режима пребывания (проживания) в Российской Федерации). Незаконные действия мужчины пресечены сотрудниками правоохранительных органов. В настоящее время выполняются следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.
Следственными органами Следственного комитета России по Пензенской области в отношении 24-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу за заведомо незаконное бездействие).
По данным следствия, 04 сентября 2017 года мужчина, находясь в ОМВД России по Мокшанскому району, попытался передать старшему участковому уполномоченному полиции взятку в размере 10,5 тысяч рублей за заведомо незаконное бездействие – несоставление в отношении него протокола об административном правонарушении по ч.1.1 ст.18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином режима пребывания (проживания) в Российской Федерации). Незаконные действия мужчины пресечены сотрудниками правоохранительных органов.
В настоящее время выполняются следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.
Новость: Следственное управление РФ по Пензенской области 06 2017
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