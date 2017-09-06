В Мокшане пресечена попытка дачи взятки сотруднику полиции

Следственными органами Следственного комитета России по Пензенской области в отношении 24-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу за заведомо незаконное бездействие).

По данным следствия, 04 сентября 2017 года мужчина, находясь в ОМВД России по Мокшанскому району, попытался передать старшему участковому уполномоченному полиции взятку в размере 10,5 тысяч рублей за заведомо незаконное бездействие – несоставление в отношении него протокола об административном правонарушении по ч.1.1 ст.18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином режима пребывания (проживания) в Российской Федерации). Незаконные действия мужчины пресечены сотрудниками правоохранительных органов.

В настоящее время выполняются следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.