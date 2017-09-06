Губернатор провел личный прием граждан в Городищенском районе

Житель с. Cредняя Елюзань Рустам Кадеров предложил разработать программу поддержки территориального общественного самоуправления.

По мнению активиста, для реализации социально значимых объектов нужна грантовая поддержка.

«В Пензе территориальное общественное самоуправление работает уже много лет, - отметил Иван Белозерцев. – Идея хорошая, но для ее воплощения не нужно ждать отдельной программы. Начинайте работать в рамках действующего федерального закона – создавайте ТОС, заключайте соглашение с муниципальным образованием, инициируйте проекты по развитию территорий, контролируйте качество выполнения работ».

«Как правило, ТОС лучше других знают проблемы населенных пунктов – где-то нужен детский сад, где-то – спортивная площадка, сквер, дорога. Нужно выходить с предложениями к главе муниципального образования, привлекать жителей к софинанированию проектов. В бюджет Пензенской области заложены средства на конкурс на лучшее муниципальное образование и сельское поселение, работают программы по благоустройству, в которых можно участвовать. Высказывайте инициативы, активно работайте над ними. Системная работа поможет решить проблемы, копившиеся многие годы», - добавил глава региона.

Жительница поселка Затон Людмила Маркина обратилась с просьбой о капитальном ремонте дороги «Затон – Сурск». Женщина также попросила оборудовать остановочный павильон на стоянке школьных автобусов.

«Проектно-сметная документация на ремонт дороги уже готова, в настоящий момент документация проходит экспертизу, - констатировал губернатор. – Мы включаем этот объект в программу на 2018 год. Что касается остановочного павильона, то он будет оборудован в ближайшее время».

Другая жительница Затона, Марина Никитина, попросила восстановить транспортное сообщение поселка с областным центром. Перевозчик отказался от обслуживания данного маршрута, ссылаясь на низкий пассажиропоток.

«Я дам поручение областному министерству промышленности, транспорта и инновационной политики проработать этот вопрос, - подчеркнул Иван Белозерцев. – Предприниматели, осуществляющие пассажирские перевозки, охотно берут популярные направления, а работать на более сложных у них желания нет. Но социальные маршруты тоже должны быть. Если требуется – предусматривайте бюджетные дотации. Движение общественного транспорта должно быть восстановлено».