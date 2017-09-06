В ГАУ «МФЦ» состоялся ежегодный конкурс профессионального мастерства «Лучший универсальный специалист МФЦ 2017». За звание «лучшего» боролись специалисты четырёх офисов МФЦ города Пенза. Конкурс проводился по трем номинациям: «Лучший универсальный специалист МФЦ 2017», «Лучшее эссэ» и «Лучший видеоролик».



Конкурс призван выявить лучших работников МФЦ по организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», повышение качества обслуживания заявителей и престижа профессии работников МФЦ.



В номинации «Лучший универсальный специалист МФЦ 2017» победу одержала Горячева Елена Александровна-ведущий специалист отдела по организации предоставления государственных и муниципальных услуг №1.



Победитель примет участие в региональном конкурсе «Лучший многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Пензенской области», который пройдет в октябре 2017 года.

Новость: Министерство экономики Пензенской области 06 2017