Необходимо пересмотреть реестр неиспользуемых земель региона и активизировать работу в этом направлении

ООО «Шемышейский производственный комбинат» в 2017 году взял в Городищенском районе 25 тысяч гектаров неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения.

Залесённые участки были расчищены и введены в оборот. На сегодняшний день инвестор завершил яровой сев технических культур: подсолнечника на площади 730 гектаров и кукурузы на 150 гектарах. Продолжается корчевание деревьев на оставшихся площадях.

Иван Белозерцев, осмотрев поля и пообщавшись с инвестором, отметил высокое качество работ, производимых в Пензенской области по программе ввода в оборот залежных земель.

«Сегодня мы вводим в сельскохозяйственный оборот земли, которые зарастали десятилетиями. Это очень сложная, но необходимая работа. Во многих районах Пензенской области земля залесена в гораздо меньшей степени, чем в Городище. Пример этого района показывает, что работа с такими участками может идти вполне успешно, - констатировал губернатор. – Я ставлю задачу максимального ввода в севооборот неиспользуемых земель».

Глава региона дал поручение министерству сельского хозяйства Пензенской области пересмотреть реестр неиспользуемых земель региона и активизировать работу в этом направлении.

«Надо показывать этот участок потенциальным инвесторам, чтобы они оценили эффективность работы по расчистке земли. Там, где нет возможности получить землю в идеальном состоянии, вполне реально довести ее до нужного качества с помощью современной техники», - подчеркнул Иван Белозерцев.