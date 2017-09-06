Заместитель Министра экономики региона Николай Крутов встретился с представителями бизнеса Шемышейского и Камешкирского районов Пензенской области

Предприниматели смогли задать заместителю Министра вопросы о финансовой поддержке малого бизнеса при закупке сельскохозяйственной техники и оборудования, об использовании функционала «Бизнес-навигатора», а также интересовались процедурами налаживания экспорта в страны ближнего зарубежья и СНГ.



Николай Крутов рассказал о мероприятиях, направленных на развитие и поддержку малого и среднего бизнеса региона, о Центре поддержки предпринимательства, а также об услугах гарантийной микрофинансовой организации АО «Поручитель», основными видами деятельности которой является микрофинансирование и поручительство.



Программа микрофинансирования - востребованная мера поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства благодаря низкой процентной ставке, которая варьируется в пределах от 8,5% до 11% годовых и другим преимуществам.



Поручительство позволяет предпринимателю получить финансовые ресурсы в требуемом объеме на развитие бизнеса в качестве обеспечения исполнения обязательств субъектами малого и среднего бизнеса перед банком-кредитором в объеме до 70% от суммы кредита, но не более 25 млн. рублей.



«Институты развития, такие как «Центр поддержки предпринимательства», «Центр поддержки экспорта», «Центр кластерного развития», «Гарантийная микрокредитная компания «Поручитель» и другие являются эффективными инструмента для развития малого и среднего бизнеса. Любой предприниматель в каждом городе и районном центре может получить достаточный набор услуг и всю необходимую информацию для создания или расширения бизнеса. Это одно из ключевых направлений региональной политики», - подчеркнул Николай Крутов.

Новость: Министерство экономики Пензенской области 06 2017