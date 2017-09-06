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 Четверг, 07 сентября 2017
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Ресурсоснабжающие компании отчитались по количеству отключений домов от ГВС
Сегодня в Пензе
 

В администрации города состоялось совместные заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и штаба по отопительному сезону под председательством заместителя главы администрации Пензы Юрия Ильина.

В рамках официального мероприятия обсуждалось множество вопросов, в частности, нарекания во время проведения капитального ремонта теплосетей. Как отметил Юрий Ильин, в будние дни раньше 8:30 на объекты не выходят, к 6-ти часам вечера уже никого нет, в выходные также динамики не наблюдается. В связи с этим он дал указание оценить разумность сроков на выполнение вскрышных работ, запрашиваемые подрядными организациями. Юрий Олегович отдельного акцентировал внимание на восстановлении благоустройства, которое важно не менее, чем техническая части. Об этом в воскресенье, 3 сентября, уже говорил глава администрации Пензы Виктор Кувайцев во время своего визита на объект на улице Минской.

Кроме того, во время заседания ресурсоснабжающие компании отчитывались по количеству отключений домов от ГВС и датах восстановления подачи горячей воды в МКД. Обсуждалась подготовка к отопительному сезону модульных котельных; наличие паспортов готовности. 

Новость: Администрация города Пензы 06 2017
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