Региональный Центр поддержки экспорта организовал бизнес-миссию пензенских предприятий в Республику Беларусь

Руководители пензенских предприятий, заинтересованные в налаживании прямых контактов с зарубежными партнерами с целью экспорта своей продукции и услуг, приняли участие в бизнес-миссии в г.Минск Республики Беларусь 5-6 сентября 2017 года.



Деловая поездка организована Центром поддержки экспорта Пензенской области.



В рамках бизнес-миссии предприятия приняли участие во встрече с торговым представителем Российской Федерации в Республике Беларусь Константином Артюшиным.



В ходе мероприятия представители Центра поддержки экспорта провели презентацию экономического и экспортного потенциала Пензенской области для белорусских партнеров.



По вопросам участия в проектах Центра поддержки экспорта Пензенской области необходимо обращаться по тел.: (8412) 52-42-29 и на эл. адрес parshin@tpppnz.ru

Новость: Министерство экономики Пензенской области 06 2017