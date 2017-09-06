Иван Белозерцев поручил оказать содействие с поставкой сырья предприятию переработки в Городищенском районе

Предприятие деревообрабатывающей отрасли работает более 10-ти лет, выпускает прессованные плиты из древесины. Количество занятых на производстве – 135 человек.



По словам генерального директора завода Алексея Портнова, технологический процесс позволяет использование древесного материала практически полностью. Поставки, в основном, местные – осина, липа, выбракованные деревья других пород – нестандартные, изогнутые, мелкие стволы, сучья. Допускается применение также некондиционного материала.



В настоящее время завод испытывает некоторый дефицит сырья, для работы на полную мощность необходимо увеличение поставок древесного материала.



«Работаем «с колёс»: привезли, сгрузили – переработали. Нужно, чтобы был запас сырья на зиму – это около 7-ми тысяч кубометров», - пояснил гендиректор.



Иван Белозерцев поручил проработать вопрос использования некондиционного древесного сырья, вывозимого из лесных массивов при санитарной очистке в качестве исходного материала для чаадаевского завода, оказать содействие с поставкой сырья данному предприятию переработки.



«Я направлю к вам министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области, он с вами встретится и обсудит детали организации поставок древесного сырья», - озвучил глава областной исполнительной власти принятое решение.



«С переходом наших населённых пунктов на газовое отопление исчезла необходимость заготовки дров населением. При санитарной очистке лесов есть возможность использовать сырьё для производства», - пояснил он.



Иван Белозерцев уточнил, имеются ли свободные площади для расширения производства, получил утвердительный ответ.



«Для нас самое важное - это наличие сырья. Мы поставляем свою продукцию в Волгоград, Ульяновск, Саратов Краснодар, Пензу, Кузнецк», - проинформировали представители завода главу субъекта Федерации.



«Конкуренция в сфере производства древесных плит есть, главное определить своё место на рынке, занять свою нишу. Считаем, что перспективы у нашего предприятия хорошие», - резюмировали они, поблагодарив главу региона за поддержку.

Новость: Правительство Пензенской области 06 2017