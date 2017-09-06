В Департаменте ЖКХ обсудили ремонт дорожных объектов в 2018 году

Участие города Пензы в проекте «Безопасные и качественные дороги» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» в 2017 году позволило осуществить ремонт дорожных покрытий 64 объектов, восстановить 78 светофорных объектов и 4203 дорожных знаков; установить 11 км пешеходных ограждений.

В настоящее время вплотную обсуждается вопрос реализации проекта в следующем, 2018 году. Данная тема стала основным предметом обсуждения в городском Департаменте ЖКХ. Совещание, в котором приняли участие ответственные лица Департамента, заместители глав районных администраций, провел заместитель главы администрации Пензы Юрий Ильин.

В настоящее время формируется список. При планировании, в первую очередь, учитываются поручения главы администрации города Виктора Кувайцева. Градоначальник отмечал, что еще на стадии заработки проектов необходимо проводить ремонт проезжей части, сопровождая ремонтом тротуаров и заменой бордюрного камня.