Губернатор рассмотрел вопросы создания комфортной среды в населённых пунктах и оказания социальной помощи в Бессоновском районе

Вопросы создания комфортной среды в населённых пунктах и оказания социальной помощи губернатор рассмотрел в ходе выездного приёма жителей Бессоновского района.



На отсутствие транспортного обслуживания части микрорайона малоэтажной застройки «Солнечный» в Бессоновке пожаловалась Раиса Войкина. Она пояснила, что для жителей улицы Кудряшова является актуальным вопрос продления маршрута микроавтобусов.



«Новый микрорайон развивается, Вы правильно ставите вопрос о том, что надо создавать комфортные условия для жизни людей», - прокомментировал просьбу глава областной исполнительной власти.



«При этом надо понимать, что прежде, чем вносить изменение в маршрут, необходимо привести в соответствие с требованиями дорогу, по которой он будет проходить, согласовать с ГИБДД, установить остановочные павильоны, построить разворотное кольцо. Сделать всё это сложно, но возможно», - констатировал он.



Иван Белозерцев поручил ответственным лицам выехать на место, оценить ситуацию и внести предложения по решению данной проблемы.



Кроме того, губернатор распорядился запланировать на следующий год финансирование работ по созданию объектов социальной инфраструктуры для «Солнечного».



«Учитывая большое количество проживающих в домах на улицах Кудряшова и Звёздной детей, рассмотрим вопрос строительства детской площадки, а также проведения работ по благоустройству», - озвучил принятое решение глава субъекта Федерации.



«Социальную инфраструктуру новых микрорайонов будем развивать», - подчеркнул он.



С вопросом об улучшении жилищных условий к главе Пензенской области обратилась многодетная мать Надежда Охина из села Пазелки Бессоновского района, воспитывающая пятерых детей.



Глава региона дал поручение должностным лицам обеспечить сопровождение участия семьи в соответствующих программах, которые позволят построить собственное жильё на полученном от государства земельном участке.



«Многодетным семьям надо помогать – подсказывать, как лучше составить заявление, чтобы получить полагающиеся по закону выплаты и воспользоваться предусмотренными мерами государственной поддержки», - нацелил Иван Белозерцев должностных лиц, адресовав им ряд конкретных поручений.



Представители родительского комитета спортивной общественности села Грабово Бессоновского района поделились с губернатором успехами и достижениями своих детей – воспитанников секций самбо и дзюдо, обозначили проблему отсутствия специализированного помещения для занятий указанными видами спорта.



«В настоящее время наши дети – это 120 человек, среди которых есть два чемпиона, занимаются в помещении, безвозмездно предоставленном предпринимателем. Надлежащих условий, к сожалению, там нет – ни душа, ни раздельных для мальчиков и девочек раздевалок», - сообщили активисты.



«Очень просим оказать содействие в создании на территории Бессоновского района физкультурного комплекса, в котором могли бы заниматься не только юные спортсмены, но и их родители, пока ждут окончания тренировки своих детей», - обозначили они свою просьбу.



«Я вас услышал, речь идёт о большом населённом пункте, рассмотрим вопрос строительства комплекса единоборств, попробуем привлечь к поддержке данного проекта, важного для жителей вашего района, представителей федерального уровня», - констатировал Иван Белозерцев, дав соответствующие распоряжения.



Также руководитель высшего органа областной исполнительной власти поручил оказать помощь семье из села Грабово, потерявшей дом в результате пожара, решил вопрос с подключением газа к индивидуальному домовладению заявителей из села Сосновки Бессоновского района.

Новость: Правительство Пензенской области 07 2017