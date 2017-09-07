В рамках реализации приоритетной Федеральной программы «Формирование комфортной среды города в период 2017-2022гг.» запланированы мероприятия по приведению Привокзальной площади станция Пенза-1 в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

В рамках этой программы КБ «Стрелка» разрабатываются проекты благоприятной среды для зон общественных пространств в центре города и перспективный план развития Привокзальной площади.

Кроме того, в связи с предстоящей реконструкцией территории Привокзальной площади Пенза-1, во исполнение протокола заседания межведомственной рабочей группы по вопросам исполнения требований законодательства о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействия экстремизму и терроризму в администрации города Пензы проводится ряд мероприятий направленных на обеспечение антитеррористической защищенности Привокзальной площади.

В комплекс мероприятий входит освобождение муниципальной земли от объектов нестационарной торговли.

Индивидуальный предприниматель более 10 лет осуществлял деятельность в нестационарном торговом объекте, расположенном по адресу: г. Пенза, ул. Привокзальная площадь на основании договора аренды земельного участка с Управлением Муниципального имущества администрации города Пензы.

Индивидуальному предпринимателю была направлена претензия с указанием срока расторжения договоров аренды земельного участка, по истечению которого данные договоры считаются расторгнутыми.

По истечении срока расторжения договора, собственник демонтировал нестационарный торговый объект по вышеуказанному адресу.

Работа администрации города Пензы по обеспечению жителей города Пензы комфортными и благоприятными условиями в зонах общественных пространств будет продолжена.