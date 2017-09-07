|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
В администрации Неверкинского района состоялось заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Сегодня в Пензе
|
Заседание комиссии прошло под председательством заместителя главы администрации по социальным вопросам Наталии Акчуриной. Было рассмотрено 3 дела об административном правонарушении, три дела предусмотренное ст. 5.35 ч. 1 КОАП РФ. Вынесены административные наказания.
Заседание комиссии прошло под председательством заместителя главы администрации по социальным вопросам Наталии Акчуриной.
Было рассмотрено 3 дела об административном правонарушении, три дела предусмотренное ст. 5.35 ч. 1 КОАП РФ.
Вынесены административные наказания.
Новость: Администрация Неверкинского района 07 2017
|
Новости партнеров
|
© 2009-2017 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
Главный редактор Анфалова Марина Ивановна
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru