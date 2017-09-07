Выявлены нарушения ветеринарного законодательства РФ в сфере птицеводства в сельскохозяйственном предприятии Пензенской области

Во исполнение Приказа Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору «О проведении проверок» от 16.03.2017г. №252, изданного в соответствии с поручением Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Дворковича от 02.03.2017г. №АД-П11-1304, специалистами отдела государственного ветеринарного надзора по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области проведена внеплановая выездная проверка в отношении сельскохозяйственного предприятия, расположенного на территории села Трофимовка Бессоновского района, которое в сфере своей деятельности осуществляет содержание птицы с целью получения яйца куриного пищевого для последующей его реализации.

В ходе осмотра склада с кормами и ознакомления с документами установлен факт заготовки (закупки) с целью приготовления корма для кур-несушек 1,5 тонн мясокостной муки без ветеринарных сопроводительных документов установленного образца, позволяющих идентифицировать товар, подтверждающих качество и безопасность его в ветеринарно-санитарном отношении и эпизоотическое благополучие места его выхода.

Тем самым не были соблюдены требования законодательства в части исполнения Закона РФ «О ветеринарии» №4979-1_от 14.05.1993г., Приказа Минсельхоза РФ от 27.12.2016г. №589 «Об утверждении правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях».

По итогам проверки на владельца предприятия составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.10.6 КоАП РФ. Наложен штраф в размере 3000 рублей. Выдано предписание об устранении выявленных нарушений.