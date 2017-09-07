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 Четверг, 07 сентября 2017
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В Центральной районной библиотеке состоялось совещание с директорами учреждений культуры Сосновоборского района
Сегодня в Пензе
 

В Центральной  районной  библиотеке  состоялось совещание с директорами учреждений культуры Сосновоборского района.

Совещание провел  Рушан Бикбулатов начальник отдела по реализации молодежной политики, культуре, физкультуре и спорту администрации Сосновоборского района. 

На совещании были рассмотрены следующие вопросы:

  • выполнения индикативных показателей по выполнению «Дорожной карты»;
  • подготовка к отопительному сезону в 2017-2018 гг.
  • текущие вопросы.   

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