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В Центральной районной библиотеке состоялось совещание с директорами учреждений культуры Сосновоборского района
Сегодня в Пензе
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В Центральной районной библиотеке состоялось совещание с директорами учреждений культуры Сосновоборского района. Совещание провел Рушан Бикбулатов начальник отдела по реализации молодежной политики, культуре, физкультуре и спорту администрации Сосновоборского района. На совещании были рассмотрены следующие вопросы:
В Центральной районной библиотеке состоялось совещание с директорами учреждений культуры Сосновоборского района.
Совещание провел Рушан Бикбулатов начальник отдела по реализации молодежной политики, культуре, физкультуре и спорту администрации Сосновоборского района.
На совещании были рассмотрены следующие вопросы:
Новость: Администрация Сосновоборского района 07 2017
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