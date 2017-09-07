В рамках Всероссийского дня трезвости, отмечаемого 11 сентября, в Пензенской области пройдет цикл профилактических мероприятий с участием медицинских специалистов.



Основными «площадками здоровья» станут образовательные организации региона (школы и колледжи). «Главной целью проведения профилактической работы с подростками является выработка отрицательного отношения к спиртным напиткам, - говорит и.о. главного врача Пензенского областного центра медицинской профилактики Ирина Пузракова. - С раннего возраста детям необходимо привить такой образ жизни человека, в котором исключается либо минимизируется употребление спиртных напитков».



Непосредственно 11 сентября 2017 года, в понедельник, информационно-профилактическая акция под девизом «Трезвость – норма жизни» пройдет на территории Автовокзала города Пензы по адресу ул. Луначарского, 1.



С 11-00 до 13-00 участники акции, жители и гости Пензенской области, отправляющиеся в дорогу с автовокзала, смогут пройти обследования на площадке «Центр здоровья» для установления факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний, к которым, в том числе, относится и алкоголизм. Врачи дадут рекомендации, как сохранить и укрепить здоровье.



Психолог Областной наркологической больницы предоставит желающим информацию о способах лечения алкогольной зависимости. «Зачастую в помощи нуждаются не только сами лица, злоупотребляющие алкоголем, но и их родственники, члены семьи, которые порой не знают, куда необходимо обращаться в кризисной ситуации», - поясняет главный нарколог Пензенской области Юрий Уткин.

Напомним, что в рамках «Всероссийского дня трезвости» в Пензенской области будет организована «горячая линия» с главным внештатным специалистом наркологом.



Проведение акции будет поддержано волонтерским движением, созданным из числа студентов Пензенского областного медицинского колледжа. С их помощью среди населения планируется провести массовую информационную кампанию, направленную на повышение уровня знаний граждан о вреде злоупотребления алкоголя, о тех серьезных последствиях для здоровья, к которым приводит эта пагубная привычка.



«Формирование в сознании людей негативного отношения к алкоголю и пропаганда здорового образа жизни является основными целями профилактической кампании», - поясняет Ирина Пузракова.