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В магазине г.Каменка Пензенской области выявлено нарушение правил заготовки продуктов животноводства
Сегодня в Пензе
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Специалистом отдела государственного ветеринарного надзора по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области проведена внеплановая выездная проверка в отношении индивидуального предпринимателя «Я...», осуществляющего деятельность по заготовке (закупу), хранению и реализации животноводческой продукции в г.Каменка. В магазине «Алладин» в ходе ознакомления с сопроводительными документами на животноводческую продукцию установлен факт заготовки колбасных изделий в ассортименте, содержащих в своем составе мясо свинины, грудинки копчено-вареной «Донская», окорочков куриных копчено-вареных, продукта деликатесного из мяса птицы в количестве 9,458 кг по расходной накладной, без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих территориальное происхождение, качество и безопасность продукции. Тем самым индивидуальный предприниматель допустил нарушение ветеринарно-санитарных правил заготовки продуктов животноводства. По итогам проверки индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности, предусмотренной ст.10.8 ч.1 КоАП РФ. Выдано предписание об устранении нарушений.
Специалистом отдела государственного ветеринарного надзора по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области проведена внеплановая выездная проверка в отношении индивидуального предпринимателя «Я...», осуществляющего деятельность по заготовке (закупу), хранению и реализации животноводческой продукции в г.Каменка.
В магазине «Алладин» в ходе ознакомления с сопроводительными документами на животноводческую продукцию установлен факт заготовки колбасных изделий в ассортименте, содержащих в своем составе мясо свинины, грудинки копчено-вареной «Донская», окорочков куриных копчено-вареных, продукта деликатесного из мяса птицы в количестве 9,458 кг по расходной накладной, без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих территориальное происхождение, качество и безопасность продукции. Тем самым индивидуальный предприниматель допустил нарушение ветеринарно-санитарных правил заготовки продуктов животноводства.
По итогам проверки индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности, предусмотренной ст.10.8 ч.1 КоАП РФ. Выдано предписание об устранении нарушений.
Новость: Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области 07 2017
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