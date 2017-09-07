В Никольске обсудили вопросы подготовки и проведения VII Международного симпозиума по художественному стеклу и скульптуре

Заместитель Председателя Правительства Пензенской области Олег Ягов провел выездное заседание Оргкомитета по подготовке к проведению в Никольске VII Международного симпозиума по художественному стеклу, темой которого в этом году станет "Экология".

В заседании приняли участие глава администрации Никольского района Людмила Линина, генеральный директор Центра кластерного развития Пензенской области Михаил Ляшков, директор Пензенской картинной галереи имени К.А. Савицкого Кирилл Застрожный, главный специалист-эксперт отдела культуры и искусства Павел Садовников, член Союза художников России Александр Фокин, глава администрации города Никольска Виктор Попков, руководители структурных подразделений администрации Никольского района.

Олег Васильевич отметил, что Симпозиум пройдет в период с 27 сентября по 6 октября текущего года. В симпозиуме запланировано участие двадцати художников, из них восемь иностранцев. Также в симпозиуме будут участвовать студенты Московской художественно-промышленной академии имени С.Г. Строганова, Петербургской художественно-промышленной академии имени А.Л. Штиглица, Белгорода и Риги.

В течение 10 дней художники в сотрудничестве с никольскими мастерами стеклоделия воплотят свои замыслы в художественные произведения, которые объединят в единую экспозицию. На суд зрителей будет представлены работы участников, которые пополнят фонд Никольского музея стекла и хрусталя.

В ходе мероприятия обсуждались вопросы финансирования мероприятия и позиционирования в средствах массовой информации работы по подготовке и проведению VII Международного Симпозиума по художественному стеклу. Также участники совещания обсудили название и эмблему форума, список иностранных граждан и приглашенных гостей, которые будут участвовать в Симпозиуме, организационные вопросы по встрече, размещению и питанию участников. Кроме того, рассмотрены предложения по маршруту посещения культурных объектов Пензенской области, утверждены эскиз и место установки скульптуры, подготовлен график работы участников на стекольных предприятиях Никольска.