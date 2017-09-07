|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
В Никольске обсудили вопросы подготовки и проведения VII Международного симпозиума по художественному стеклу и скульптуре
Сегодня в Пензе
|
Заместитель Председателя Правительства Пензенской области Олег Ягов провел выездное заседание Оргкомитета по подготовке к проведению в Никольске VII Международного симпозиума по художественному стеклу, темой которого в этом году станет "Экология". В заседании приняли участие глава администрации Никольского района Людмила Линина, генеральный директор Центра кластерного развития Пензенской области Михаил Ляшков, директор Пензенской картинной галереи имени К.А. Савицкого Кирилл Застрожный, главный специалист-эксперт отдела культуры и искусства Павел Садовников, член Союза художников России Александр Фокин, глава администрации города Никольска Виктор Попков, руководители структурных подразделений администрации Никольского района. Олег Васильевич отметил, что Симпозиум пройдет в период с 27 сентября по 6 октября текущего года. В симпозиуме запланировано участие двадцати художников, из них восемь иностранцев. Также в симпозиуме будут участвовать студенты Московской художественно-промышленной академии имени С.Г. Строганова, Петербургской художественно-промышленной академии имени А.Л. Штиглица, Белгорода и Риги. В течение 10 дней художники в сотрудничестве с никольскими мастерами стеклоделия воплотят свои замыслы в художественные произведения, которые объединят в единую экспозицию. На суд зрителей будет представлены работы участников, которые пополнят фонд Никольского музея стекла и хрусталя. В ходе мероприятия обсуждались вопросы финансирования мероприятия и позиционирования в средствах массовой информации работы по подготовке и проведению VII Международного Симпозиума по художественному стеклу. Также участники совещания обсудили название и эмблему форума, список иностранных граждан и приглашенных гостей, которые будут участвовать в Симпозиуме, организационные вопросы по встрече, размещению и питанию участников. Кроме того, рассмотрены предложения по маршруту посещения культурных объектов Пензенской области, утверждены эскиз и место установки скульптуры, подготовлен график работы участников на стекольных предприятиях Никольска.
Заместитель Председателя Правительства Пензенской области Олег Ягов провел выездное заседание Оргкомитета по подготовке к проведению в Никольске VII Международного симпозиума по художественному стеклу, темой которого в этом году станет "Экология".
В заседании приняли участие глава администрации Никольского района Людмила Линина, генеральный директор Центра кластерного развития Пензенской области Михаил Ляшков, директор Пензенской картинной галереи имени К.А. Савицкого Кирилл Застрожный, главный специалист-эксперт отдела культуры и искусства Павел Садовников, член Союза художников России Александр Фокин, глава администрации города Никольска Виктор Попков, руководители структурных подразделений администрации Никольского района.
Олег Васильевич отметил, что Симпозиум пройдет в период с 27 сентября по 6 октября текущего года. В симпозиуме запланировано участие двадцати художников, из них восемь иностранцев. Также в симпозиуме будут участвовать студенты Московской художественно-промышленной академии имени С.Г. Строганова, Петербургской художественно-промышленной академии имени А.Л. Штиглица, Белгорода и Риги.
В течение 10 дней художники в сотрудничестве с никольскими мастерами стеклоделия воплотят свои замыслы в художественные произведения, которые объединят в единую экспозицию. На суд зрителей будет представлены работы участников, которые пополнят фонд Никольского музея стекла и хрусталя.
В ходе мероприятия обсуждались вопросы финансирования мероприятия и позиционирования в средствах массовой информации работы по подготовке и проведению VII Международного Симпозиума по художественному стеклу. Также участники совещания обсудили название и эмблему форума, список иностранных граждан и приглашенных гостей, которые будут участвовать в Симпозиуме, организационные вопросы по встрече, размещению и питанию участников. Кроме того, рассмотрены предложения по маршруту посещения культурных объектов Пензенской области, утверждены эскиз и место установки скульптуры, подготовлен график работы участников на стекольных предприятиях Никольска.
Новость: Администрация Никольского района 07 2017
|
Новости партнеров
|
© 2009-2017 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
Главный редактор Анфалова Марина Ивановна
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru