В Пензе 9 сентября состоится Спартакиада трудовых коллективов Пензенской области

В Пензе 9 сентября 2017 года на базе училища олимпийского резерва и Пензенского государственного аграрного университета состоится Спартакиада трудовых коллективов Пензенской области. Торжественное открытие соревнований состоится в 10.00 в легкоатлетическом манеже училища олимпийского резерва Пензенской области (п. Ахуны). На старт выйдут около 1200 работников трудовых коллективов (предприятий, учреждений и организаций) в возрасте старше 25 лет. В рамках Спартакиады пройдут соревнования по армспорту, волейболу, гиревому спорту, легкой атлетике, настольному теннису, перетягиванию каната, плаванию, соревнованию спортивных семей, стритболу, шахматам, мини-футболу. Все участники соревнований разделены на две группы: команды трудовых коллективов (участники представляют один трудовой коллектив и работают в данном коллективе не менее одного года),

сборные команды трудящихся муниципальных образований (участники в каждом виде спорта представляют трудовой коллектив, зарегистрированный на территории муниципального образования). По итогам Спартакиады будет сформирована команда Пензенской области для участия во Всероссийской Спартакиаде среди трудящихся, которая пройдет в Чебоксарах (Чувашская Республика) с 21 по 25 сентября 2017 года. Новость: Министерство физической культуры и спорта Пензенской области 07 2017