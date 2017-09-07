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В Пензе 9 сентября состоится Спартакиада трудовых коллективов Пензенской области
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В Пензе 9 сентября 2017 года на базе училища олимпийского резерва и Пензенского государственного аграрного университета состоится Спартакиада трудовых коллективов Пензенской области. Торжественное открытие соревнований состоится в 10.00 в легкоатлетическом манеже училища олимпийского резерва Пензенской области (п. Ахуны). На старт выйдут около 1200 работников трудовых коллективов (предприятий, учреждений и организаций) в возрасте старше 25 лет. В рамках Спартакиады пройдут соревнования по армспорту, волейболу, гиревому спорту, легкой атлетике, настольному теннису, перетягиванию каната, плаванию, соревнованию спортивных семей, стритболу, шахматам, мини-футболу. Все участники соревнований разделены на две группы: По итогам Спартакиады будет сформирована команда Пензенской области для участия во Всероссийской Спартакиаде среди трудящихся, которая пройдет в Чебоксарах (Чувашская Республика) с 21 по 25 сентября 2017 года.
В Пензе 9 сентября 2017 года на базе училища олимпийского резерва и Пензенского государственного аграрного университета состоится Спартакиада трудовых коллективов Пензенской области.
Торжественное открытие соревнований состоится в 10.00 в легкоатлетическом манеже училища олимпийского резерва Пензенской области (п. Ахуны).
На старт выйдут около 1200 работников трудовых коллективов (предприятий, учреждений и организаций) в возрасте старше 25 лет.
В рамках Спартакиады пройдут соревнования по армспорту, волейболу, гиревому спорту, легкой атлетике, настольному теннису, перетягиванию каната, плаванию, соревнованию спортивных семей, стритболу, шахматам, мини-футболу.
Все участники соревнований разделены на две группы:
По итогам Спартакиады будет сформирована команда Пензенской области для участия во Всероссийской Спартакиаде среди трудящихся, которая пройдет в Чебоксарах (Чувашская Республика) с 21 по 25 сентября 2017 года.
Новость: Министерство физической культуры и спорта Пензенской области 07 2017
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