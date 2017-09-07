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Проведено обследование ветеринарной аптеки в городе Нижний Ломов Пензенской области для переоформления лицензии
Сегодня в Пензе
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На основании заявления о переоформлении лицензии специалистами отдела государственного ветеринарного надзора на Государственной границе РФ и транспорте по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области проведено обследование ветеринарной аптеки индивидуального предпринимателя в городе Нижний Ломов Пензенской области на соответствие необходимым требованиям, предъявляемым к данному виду деятельности, а также на соответствие требованиям Постановления Правительства РФ от 22 декабря 2011г. №1081 «О лицензировании фармацевтической деятельности». В результате проведенной проверки полноты и достоверности сведений о соискателе лицензии и выполнения им лицензионных требований и условий установлено: ветеринарная аптека соответствует заявленным видам деятельности (розничная торговля и хранение лекарственных препаратов для ветеринарного применения).
На основании заявления о переоформлении лицензии специалистами отдела государственного ветеринарного надзора на Государственной границе РФ и транспорте по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области проведено обследование ветеринарной аптеки индивидуального предпринимателя в городе Нижний Ломов Пензенской области на соответствие необходимым требованиям, предъявляемым к данному виду деятельности, а также на соответствие требованиям Постановления Правительства РФ от 22 декабря 2011г. №1081 «О лицензировании фармацевтической деятельности».
В результате проведенной проверки полноты и достоверности сведений о соискателе лицензии и выполнения им лицензионных требований и условий установлено: ветеринарная аптека соответствует заявленным видам деятельности (розничная торговля и хранение лекарственных препаратов для ветеринарного применения).
Новость: Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области 07 2017
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