Проведено обследование ветеринарной аптеки в городе Нижний Ломов Пензенской области для переоформления лицензии

На основании заявления о переоформлении лицензии специалистами отдела государственного ветеринарного надзора на Государственной границе РФ и транспорте по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области проведено обследование ветеринарной аптеки индивидуального предпринимателя в городе Нижний Ломов Пензенской области на соответствие необходимым требованиям, предъявляемым к данному виду деятельности, а также на соответствие требованиям Постановления Правительства РФ от 22 декабря 2011г. №1081 «О лицензировании фармацевтической деятельности».

В результате проведенной проверки полноты и достоверности сведений о соискателе лицензии и выполнения им лицензионных требований и условий установлено: ветеринарная аптека соответствует заявленным видам деятельности (розничная торговля и хранение лекарственных препаратов для ветеринарного применения).