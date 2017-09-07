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В Малосердобинском районе медико-социальная группа провела рейд по улице Революционная
Сегодня в Пензе
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В ходе рейда был проведён подворный обход 18 домовладений. Особое внимание уделялось неблагополучным семьям, а так же гражданам пожилого возраста. В ходе посещений с населением проводились профилактические беседы, проверялись условия проживания неблагополучных семей, рассматривалась необходимость оказания адресной социальной помощи.Ряду граждан было рекомендовано посетить кабинет флюорографии, с целью проведения рентгенологического исследования. Гражданин К., инвалид 1 группы, обратился по вопросу обеспечения жильем инвалидов. Было дано соответствующее разъяснение.
В ходе рейда был проведён подворный обход 18 домовладений. Особое внимание уделялось неблагополучным семьям, а так же гражданам пожилого возраста.
В ходе посещений с населением проводились профилактические беседы, проверялись условия проживания неблагополучных семей, рассматривалась необходимость оказания адресной социальной помощи.Ряду граждан было рекомендовано посетить кабинет флюорографии, с целью проведения рентгенологического исследования.
Гражданин К., инвалид 1 группы, обратился по вопросу обеспечения жильем инвалидов. Было дано соответствующее разъяснение.
Новость: Администрация Малосердобинского района 07 2017
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