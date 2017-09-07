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Библиомобиль Лермонтовки напомнил учащимся старших классов пензенской школы № 58 о правилах здорового образа жизни
Сегодня в Пензе
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В рамках акции «Молодежь моего района» библиомобиль Лермонтовки напомнил учащимся старших классов пензенской школы № 58 о правилах здорового образа жизни. Ребятам были представлены медиаматериалы рассказывающие об элементарных основах безопасности жизнедеятельности человека и культуре внимания к своему здоровью. С посетителями необычной библиотеки была проведена викторина. Ребята познакомились с книжной выставкой. Все участники выездной культурно-просветительской акции получили возможность внести свой вклад в строительство Спасского кафедрального собора г. Пензы. Кроме того, ребятам была предоставлена уникальная возможность бесплатно выбрать для себя любую понравившуюся книгу, участвующую в акции книгообмена. Продвинутые читатели с помощью QR-коды скачали на свои смартфоны произведения классиков русской и зарубежной литературы.
В рамках акции «Молодежь моего района» библиомобиль Лермонтовки напомнил учащимся старших классов пензенской школы № 58 о правилах здорового образа жизни.
Ребятам были представлены медиаматериалы рассказывающие об элементарных основах безопасности жизнедеятельности человека и культуре внимания к своему здоровью. С посетителями необычной библиотеки была проведена викторина. Ребята познакомились с книжной выставкой.
Все участники выездной культурно-просветительской акции получили возможность внести свой вклад в строительство Спасского кафедрального собора г. Пензы.
Кроме того, ребятам была предоставлена уникальная возможность бесплатно выбрать для себя любую понравившуюся книгу, участвующую в акции книгообмена. Продвинутые читатели с помощью QR-коды скачали на свои смартфоны произведения классиков русской и зарубежной литературы.
Новость: Библиотека им. М.Ю. Лермонтова 07 2017
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