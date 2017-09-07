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ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Четверг, 07 сентября 2017
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Гражданин осуществлял реализацию мясных полуфабрикатов на ярмарке Бессоновского района Пензенской области без ветеринарных сопроводительных документов
Сегодня в Пензе
 

Оформлением протокола об административном правонарушении закончилась ярмарочная торговля на одном из рынков Бессоновского района для жителя Городищенского района Пензенской области.

Гражданин Никитин Д. осуществлял реализацию мясных замороженных полуфабрикатов (пельмени) общим весом 15 кг без ветеринарных сопроводительных документов. Таким образом, продавец нарушил ветеринарное законодательство в сфере оборота животноводческой продукции, а именно в части исполнения п.п.2-3 Приложения 1 Приказа Минсельхоза РФ от 27.12.2016 года №589 «Об утверждении ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях» и ст.ст.15, 18 Р-IV, ст.23 Р-VI Закона РФ от 14.05.1993г. №4979-1 «О ветеринарии».

Специалистом отдела государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области в рамках проведения рейдового мероприятия по обнаружению несанкционированной торговли подконтрольными товарами и нарушений при реализации животноводческой продукции и сельскохозяйственных животных был составлен протокол по ч.1 ст.10.8 КоАП РФ, проведена разъяснительная беседа. Дальнейшая реализация данной партии товара прекращена. Наложен штраф в размере 500 рублей.

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