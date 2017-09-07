Подготовка животноводческих помещений к зимне-стойловому периоду находится на контроле главы администрации Лопатинского района

По сведениям начальника управления по развитию сельского хозяйства и инновационных технологий администрации Лопатинского района Виктора Кузнецова лопатинские животноводы завершили ремонт животноводческих помещений к предстоящей зимовке скота.

В сельхозформированиях всех форм собственности Лопатинского района для содержания крупного рогатого скота имеются 23 животноводческих помещений, из них 14 помещений для содержания дойного стада.

В настоящее время все помещения подготовлены к зимне-стойловому содержанию скота.

Глава администрации Лопатинского района Ришат Алтынбаев проконтролировал ход выполненных работ.