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Подготовка животноводческих помещений к зимне-стойловому периоду находится на контроле главы администрации Лопатинского района
Сегодня в Пензе
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По сведениям начальника управления по развитию сельского хозяйства и инновационных технологий администрации Лопатинского района Виктора Кузнецова лопатинские животноводы завершили ремонт животноводческих помещений к предстоящей зимовке скота. В сельхозформированиях всех форм собственности Лопатинского района для содержания крупного рогатого скота имеются 23 животноводческих помещений, из них 14 помещений для содержания дойного стада. В настоящее время все помещения подготовлены к зимне-стойловому содержанию скота. Глава администрации Лопатинского района Ришат Алтынбаев проконтролировал ход выполненных работ.
По сведениям начальника управления по развитию сельского хозяйства и инновационных технологий администрации Лопатинского района Виктора Кузнецова лопатинские животноводы завершили ремонт животноводческих помещений к предстоящей зимовке скота.
В сельхозформированиях всех форм собственности Лопатинского района для содержания крупного рогатого скота имеются 23 животноводческих помещений, из них 14 помещений для содержания дойного стада.
В настоящее время все помещения подготовлены к зимне-стойловому содержанию скота.
Глава администрации Лопатинского района Ришат Алтынбаев проконтролировал ход выполненных работ.
Новость: Администрация Лопатинского района 07 2017
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