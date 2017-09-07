В 1 группе объединения «Волшебная иголка» педагог Нурия Биккулова провела экологическое путешествие «Дорога в садик».

В начале мероприятия педагог провела беседу на экологическую тему. Дети поиграли в игры «Угадай знак по загадке», «Зебра». Затем была разыграна сценка «Волк и козлята», где коза уходя из дома, оставила у дверей знак «Осторожно дети!».

Следующим дети угадали по звуку серены - звук скорой помощи. К детям пришел доктор Айболит в шапочке с красным крестом и в белом халате, который познакомил своих товарищей с содержимым аптечки водителя. Педагог сопровождал рассказ о том, для чего необходимы эти лекарства и средства первой помощи.

Дальше мероприятие продолжилось игрой «Перевяжи друга» - дети с удовольствием побывали в роли врача и пострадавшего.

Дети поиграли в игру «Светофор». Завершилось мероприятие показом презентации «Об опасных ситуациях на дороге!».

Дети сделали вывод: что надо быть очень осторожными на дороге, нельзя играть на проезжей части улицы, надо быть ответственными за свою жизнь – потому что она у нас одна!

Завершилось мероприятие вручением медалей «Знаток ПДД».