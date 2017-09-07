В Пензенской картинной галерее начался монтаж персональной выставки произведений Андрея Солдатенко "Вокруг пейзажа". Андрей Солдатенко – Саратовский художник, член Союза художников России, участник межрегиональных, Всероссийских и международных выставок. Он не является заложником одного стиля. Работает над реалистичными пейзажами и натюрмортами, картинами в импрессионистической манере, декоративными, абстрактными и аналитическимии композициями, символическими произведениями.

Открытие выставки состоится 8 сентября в 15.00 в основном корпусе Пензенской картинной галереи.

Новость: Пензенская картинная галерея им. К. А. Савицкого 07 2017