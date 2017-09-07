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В Пензенской картинной галерее начался монтаж персональной выставки произведений Андрея Солдатенко
Сегодня в Пензе
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В Пензенской картинной галерее начался монтаж персональной выставки произведений Андрея Солдатенко "Вокруг пейзажа". Андрей Солдатенко – Саратовский художник, член Союза художников России, участник межрегиональных, Всероссийских и международных выставок. Он не является заложником одного стиля. Работает над реалистичными пейзажами и натюрмортами, картинами в импрессионистической манере, декоративными, абстрактными и аналитическимии композициями, символическими произведениями.
В Пензенской картинной галерее начался монтаж персональной выставки произведений Андрея Солдатенко "Вокруг пейзажа".
Андрей Солдатенко – Саратовский художник, член Союза художников России, участник межрегиональных, Всероссийских и международных выставок. Он не является заложником одного стиля. Работает над реалистичными пейзажами и натюрмортами, картинами в импрессионистической манере, декоративными, абстрактными и аналитическимии композициями, символическими произведениями.
Новость: Пензенская картинная галерея им. К. А. Савицкого 07 2017
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