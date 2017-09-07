О соответствии качества лекарственного препарата Мазь «ЯМ БК»

В соответствии с указанием Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору от 24.08.2017г. №ФС-НВ-2/17994, Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области информирует организации и владельцев животных о том, что на основании пункта 67 Административного регламента исполнения Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору государственной функции по осуществлению федерального государственного надзора в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения, утверждённого приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 26.03.2013г. №149, в связи с подтверждением соответствия качества лекарственного препарата Мазь «ЯМ БК» (серия 46, срок годности 09.2017) производства АО Завод «Ветеринарные препараты» (г.Гусь-Хрустальный) установленным требованиям, принято решение о возобновлении обращения лекарственного препарата Мазь «ЯМ БК» (серия 46, срок годности 09.2017) до истечения срока годности. Новость: Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области 07 2017