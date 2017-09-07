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 Четверг, 07 сентября 2017
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В самом большом сельсовете Пензенского района отметили День села
Сегодня в Пензе
 

В селе Засечное отпраздновали День села в минувшие выходные. Сельский праздник состоялся в местном досуговом центре. В зале не было ни одного свободного места. Выступления местных коллективов художественной самодеятельности всегда собирают много зрителей. Однако День села – особенный праздник, который любим каждым жителем.

Село Засечное имеет очень интересную историю. Оно было основано во времена строительства самого города Пензы, как слобода засечных сторожей. На территории современного села проходила оборонительная черта. Засеками в XVI—XVII вв. называлась система оборонительных сооружений на южной и юго-восточной границах Русского государства, служивших для защиты от нашествия татар, а также в качестве опоры при наступлении.

Первые жители этих земель – смелые воины-защитники. Сила духа и сплоченность – главное наше достоинство и по сей день, с гордостью говорят местные жители.

Поздравить жителей Засечного с праздником прибыл глава администрации Пензенского района. Сергей Козин выступил перед собравшимися с поздравительной речью, после чего вручил благодарности местным жителям, которые отличились активной гражданской позицией, многодетным семьям, семейным парам, которые прожили в браке больше 25 лет, талантливой молодежи. Кроме этого, Сергей Козин, по просьбе одной из местных жительниц, которая обратилась к нему накануне, подарил два футбольных мяча для дворовых спортсменов.

Ну а главным подарком для всех сельчан в День села стал большой праздничный концерт, который подготовили местные коллективы художественной самодеятельности.

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