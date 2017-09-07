Определены победители творческой акции «Прогулки с директором»

Вы стали победителями творческой акции «Прогулки с директором». Кирилл Владимирович приглашает Вас 8 сентября в 15:00 в Пензенскую картинную галерею на открытие выставки А.Солдатенко, а после на экскурсию!

1. N.Ivanova @NelliaIvanova

2. Машенька Морозова @MaryStorybrooke

3. Татьяна Потапова @04071970tp зав. ДЦЧТ ЦГДБ МУК ИБО

4. Ансамбль Домисолька @cegkapenza Лауреат Международных и Всероссийских конкурсов, лауреат премии губернатора Пензенской области. Руководитель Юлия Яшина

5. Виолетта Добрякова @do_violochka Заместитель генерального директора Объединения государственных литературно-мемориальных музеев Пензенской области

6. Лермонтовка @liblermont Пензенская Областная библиотека им. М. Ю. Лермонтова

7. ТЮЗ, г. Пенза @penzatyz

8. ДХШ №1 им. В.Татлина @tatlinka_penza Детская художественная школа №1 им. В.Е. Татлина г.Пензы

9. Николай Сизов @sizoff07 начальник Департамента культуры и молодёжной политики г. Заречного Пензенской области

10. СП Маяковский ЦКиД @SP_Mayakovskij

11. Вера Фейгина @feiginav1 начальник управления культуры города Пензы

12. Валерий Полянский @vvpolyanskiy эксперт по санитарно-эпидемиологической безопасности senpro-expert@mail.ru

13. Наталья Корочкина @nataly_kor_bibl директор МУК "Информационно-библиотечное объединение" г. Заречный Пензенской области

14. Людмила Амельченко @MilaAmelchenko Директор МБУДО детская школа искусств № 8 г. Пензы

15. DKSovremennik58 @DKSovremennik58 Дворец культуры "Современник"

16. Игорь Пантюшов @Ingvar1973 Russian Geographical Society (Penza) Председатель Пензенского областного отделения РГО, Член Совета регионов ВОО Русское географическое общество

17. Юлия Звягина @id2191596 (@Yulchatay) Директор ГКУК Пензенская областная библиотека для детей и юношества