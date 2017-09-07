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Определены победители творческой акции «Прогулки с директором»
Сегодня в Пензе
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Вы стали победителями творческой акции «Прогулки с директором». Кирилл Владимирович приглашает Вас 8 сентября в 15:00 в Пензенскую картинную галерею на открытие выставки А.Солдатенко, а после на экскурсию! 1. N.Ivanova @NelliaIvanova
Вы стали победителями творческой акции «Прогулки с директором». Кирилл Владимирович приглашает Вас 8 сентября в 15:00 в Пензенскую картинную галерею на открытие выставки А.Солдатенко, а после на экскурсию!
1. N.Ivanova @NelliaIvanova
Новость: Пензенская картинная галерея им. К. А. Савицкого 07 2017
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