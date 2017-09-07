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В основной школе села Вадинск прошел, ставший уже традиционным, «День здоровья»
Сегодня в Пензе
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После общего построения и инструктажа, который провёл директор школы Сергей Беспалов, ребята устремились на природу. Для обучающихся начальных классов в этот день мероприятия проходили на школьном стадионе. Сначала был устроен привал, где все основательно подкрепились принесёнными с собой продуктами, а затем начались игры и состязания. Все вместе играли в подвижные игры: «Вышибалы», «Мяч соседу», «Кондолы», пионербол, крутили обручи и перетягивали канат. Мальчики сражались на футбольном поле. Время от времени подкреплялись фруктами и бутербродами. Учащиеся старших классов отправились на излюбленное место у реки. Там ловили рыбу, разводили костры, варили уху и играли в подвижные игры. Дети получили заряд бодрости, энергии и массу положительных эмоций, проведя время с пользой для своего здоровья на свежем воздухе.
После общего построения и инструктажа, который провёл директор школы Сергей Беспалов, ребята устремились на природу.
Для обучающихся начальных классов в этот день мероприятия проходили на школьном стадионе. Сначала был устроен привал, где все основательно подкрепились принесёнными с собой продуктами, а затем начались игры и состязания. Все вместе играли в подвижные игры: «Вышибалы», «Мяч соседу», «Кондолы», пионербол, крутили обручи и перетягивали канат. Мальчики сражались на футбольном поле. Время от времени подкреплялись фруктами и бутербродами.
Учащиеся старших классов отправились на излюбленное место у реки. Там ловили рыбу, разводили костры, варили уху и играли в подвижные игры.
Дети получили заряд бодрости, энергии и массу положительных эмоций, проведя время с пользой для своего здоровья на свежем воздухе.
Новость: Администрация Вадинского района 07 2017
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