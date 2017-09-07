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Иван Фирюлин призвал жителей Пензенской области прийти на выборы
Сегодня в Пензе
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Выборы в Законодательное собрание Пензенской области - это возможность для каждого жителя области изменить политический и экономический ландшафт региона, - отметил депутат Государственной Думы ФС РФ Иван Фирюлин «Посетив избирательный участок 10 сентября, гражданин может сделать свою жизнь в регионе более комфортной. Именно депутаты являются выразителями воли населения. Более того, региональные парламентарии – связующее звено между федеральным центром и муниципалитетами. На уровне региона решаются вопросы, которые не получается решить на муниципальном уровне, и с этого же уровня информация передается выше для того, чтобы подключить к решению проблем силы Федерации. Хочу также сказать, что сегодня Законодательное собрание Пензенской области – это орган, который ведет работу с учетом интересов людей. Ввиду этого жители Пензенской области должны понимать, что все депутаты (36 человек), которые идут в законодательный орган, будут решать текущие социальные вопросы, вопросы развития экономики – то есть весь блок вопросов, за который отвечает субъект. Призываю каждого жителя области прийти на выборы и внести свой вклад в будущее Пензенской области», - заявил Иван Фирюлин.
Выборы в Законодательное собрание Пензенской области - это возможность для каждого жителя области изменить политический и экономический ландшафт региона, - отметил депутат Государственной Думы ФС РФ Иван Фирюлин
«Посетив избирательный участок 10 сентября, гражданин может сделать свою жизнь в регионе более комфортной. Именно депутаты являются выразителями воли населения. Более того, региональные парламентарии – связующее звено между федеральным центром и муниципалитетами. На уровне региона решаются вопросы, которые не получается решить на муниципальном уровне, и с этого же уровня информация передается выше для того, чтобы подключить к решению проблем силы Федерации.
Хочу также сказать, что сегодня Законодательное собрание Пензенской области – это орган, который ведет работу с учетом интересов людей. Ввиду этого жители Пензенской области должны понимать, что все депутаты (36 человек), которые идут в законодательный орган, будут решать текущие социальные вопросы, вопросы развития экономики – то есть весь блок вопросов, за который отвечает субъект.
Призываю каждого жителя области прийти на выборы и внести свой вклад в будущее Пензенской области», - заявил Иван Фирюлин.
Новость: Татьяна Бубнова 07 2017
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