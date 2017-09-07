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Выявлено несоответствие установленным требованиям качества лекарственного препарата для ветеринарного применения «Элеовит»
Сегодня в Пензе
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В соответствии с экспертным заключением от 18.05.2017 года №186-С-17-7-Л и протоколом испытаний от 17.05.2017 года №186-С-17-108-ВК (186-В-17-0238-ВК) Федерального государственного бюджетного учреждения «Всероссийский государственный центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов» (ФГБУ «ВГНКИ»), Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области информирует организации и владельцев животных о том, что при проведении контроля качества лекарственных препаратов для ветеринарного применения выявлено несоответствие установленным требованиям образца лекарственного препарата «Элеовит» (серия 060316, срок годности 01.03.2018) производства ООО «НПК «Асконт+», Московская область, Серпуховский район, рп.Оболенск, по показателю качества «Витамин А», отобранного Управлением Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области. В случае выявления вышеуказанного лекарственного препарата в гражданском обороте просим информировать Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области по телефону: (8342) 23-19-98 или по электронной почте: buhrm@mail.ru.
В соответствии с экспертным заключением от 18.05.2017 года №186-С-17-7-Л и протоколом испытаний от 17.05.2017 года №186-С-17-108-ВК (186-В-17-0238-ВК)
Федерального государственного бюджетного учреждения «Всероссийский государственный центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов» (ФГБУ «ВГНКИ»), Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области информирует организации и владельцев животных о том, что при проведении контроля качества лекарственных препаратов для ветеринарного применения выявлено несоответствие установленным требованиям образца лекарственного препарата «Элеовит» (серия 060316, срок годности 01.03.2018) производства ООО «НПК «Асконт+», Московская область, Серпуховский район, рп.Оболенск, по показателю качества «Витамин А», отобранного Управлением Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области.
В случае выявления вышеуказанного лекарственного препарата в гражданском обороте просим информировать Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области по телефону: (8342) 23-19-98 или по электронной почте: buhrm@mail.ru.
Новость: Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области 07 2017
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