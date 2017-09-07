Акция Центральной библиотеки «Читающий рейс» продолжается в микрорайонах города Нижний Ломов

В очередной раз «Читающий рейс» со специалистами Центральной библиотеки отправился по микрорайонам города Нижний Ломов для того, чтобы проинформировать жителей об услугах библиотеки, о библиотечных творческих объединениях, раздать газеты, закладки, пригласить в библиотеку.

Горожане с удовольствием брали газеты, книги из буккроссинга, интересовались о наборе на бесплатные компьютерные курсы. Такие рейсы стали очень популярны в нашем районе, их ждут не только горожане, но и сельские жители.