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Акция Центральной библиотеки «Читающий рейс» продолжается в микрорайонах города Нижний Ломов
Сегодня в Пензе
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В очередной раз «Читающий рейс» со специалистами Центральной библиотеки отправился по микрорайонам города Нижний Ломов для того, чтобы проинформировать жителей об услугах библиотеки, о библиотечных творческих объединениях, раздать газеты, закладки, пригласить в библиотеку. Горожане с удовольствием брали газеты, книги из буккроссинга, интересовались о наборе на бесплатные компьютерные курсы. Такие рейсы стали очень популярны в нашем районе, их ждут не только горожане, но и сельские жители.
В очередной раз «Читающий рейс» со специалистами Центральной библиотеки отправился по микрорайонам города Нижний Ломов для того, чтобы проинформировать жителей об услугах библиотеки, о библиотечных творческих объединениях, раздать газеты, закладки, пригласить в библиотеку.
Горожане с удовольствием брали газеты, книги из буккроссинга, интересовались о наборе на бесплатные компьютерные курсы. Такие рейсы стали очень популярны в нашем районе, их ждут не только горожане, но и сельские жители.
Новость: Администрация Нижнеломовского района 07 2017
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