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Прием граждан
Сегодня в Пензе
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Всего 10 километров, но даже их не ремонтировали уже более 20 лет. Жительница села Затон обратилась на прием к Губернатору с просьбой восстановить дорогу, ведущую до Сурска. В населенном пункте надеются, что их просьба будет услышана.
«Письменное обращение было в район, в Пензу, ответ поступил такой, что наша дорога внесена в перечень. Но речь в основном идет о дороге Сурск-Затон. Наша дорога проходит от Сурска до Канаевки», – рассказала Людмила Маркина.
Еще одна просьба – оборудовать павильон на стоянке для школьных автобусов. Дети, которые едут из села в школу, вынуждены ждать транспорт под дождем и снегом.
«Дорогу сделаем в следующем году. Готовится проектно-сметная документация. В этом году будет сделана школьная остановка», – пообещал Глава региона.
Другая жительница Городищенского района пожаловалась на качество питьевой воды. Для проживающих в поселке пробурили отдельную скважину, однако те, кто пользуется водой, не очень хорошо отзываются о ее качестве. Чтобы развеять сомнения, жители провести независимую экспертизу.
«Поверьте, что никто не будет обманывать. Если заключение подтвердит, что вода плохая и ее нельзя употреблять, мы будем искать возможность пробурить другую скважину, которая будет поставлять гражданам хорошую воду», – заверил Иван Белозерцев.
В ходе приема граждан глава региона ответил на вопросы представителей бизнеса, молодых семей и пенсионеров. Решение каждой из озвученных проблем будет проконтролировано.
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