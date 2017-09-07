Прием граждан

Всего 10 километров, но даже их не ремонтировали уже более 20 лет. Жительница села Затон обратилась на прием к Губернатору с просьбой восстановить дорогу, ведущую до Сурска. В населенном пункте надеются, что их просьба будет услышана.

«Письменное обращение было в район, в Пензу, ответ поступил такой, что наша дорога внесена в перечень. Но речь в основном идет о дороге Сурск-Затон. Наша дорога проходит от Сурска до Канаевки», – рассказала Людмила Маркина.

Еще одна просьба – оборудовать павильон на стоянке для школьных автобусов. Дети, которые едут из села в школу, вынуждены ждать транспорт под дождем и снегом.

«Дорогу сделаем в следующем году. Готовится проектно-сметная документация. В этом году будет сделана школьная остановка», – пообещал Глава региона.

Другая жительница Городищенского района пожаловалась на качество питьевой воды. Для проживающих в поселке пробурили отдельную скважину, однако те, кто пользуется водой, не очень хорошо отзываются о ее качестве. Чтобы развеять сомнения, жители провести независимую экспертизу.

«Поверьте, что никто не будет обманывать. Если заключение подтвердит, что вода плохая и ее нельзя употреблять, мы будем искать возможность пробурить другую скважину, которая будет поставлять гражданам хорошую воду», – заверил Иван Белозерцев.

В ходе приема граждан глава региона ответил на вопросы представителей бизнеса, молодых семей и пенсионеров. Решение каждой из озвученных проблем будет проконтролировано.