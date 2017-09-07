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Делегация из Пензенской области встретилась с Министром лесного хозяйства Самарской области Александром Ларионовым
Сегодня в Пензе
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В Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области с целью ознакомления ведения лесного хозяйства и обмена опытом прибыла делегация от Пензенской области во главе Министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Александра Москвина. Сегодня делегация из Пензенской области встретилась с Министром лесного хозяйства Самарской области Александром Ларионовым. Глава ведомства ознакомил пензенских коллег с лесным хозяйством Самарской области и рассказал о перспективах развития отрасли. В свою очередь Александр Москвин рассказали о лесных ресурсах Пензенской области. В ходе визита планируется посещение лесничеств, лесохозяйственных предприятий региона и арендаторов лесных участков. В ходе, которых будут осмотрены участки лесных культур и лесосеки, административные здания и производственные участки лесохозяйственных предприятий. Кроме того, будут обсуждаться перспективные направления взаимодействия сторон и возможности для дальнейшего сотрудничества.
В Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области с целью ознакомления ведения лесного хозяйства и обмена опытом прибыла делегация от Пензенской области во главе Министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Александра Москвина.
Сегодня делегация из Пензенской области встретилась с Министром лесного хозяйства Самарской области Александром Ларионовым.
Глава ведомства ознакомил пензенских коллег с лесным хозяйством Самарской области и рассказал о перспективах развития отрасли. В свою очередь Александр Москвин рассказали о лесных ресурсах Пензенской области.
В ходе визита планируется посещение лесничеств, лесохозяйственных предприятий региона и арендаторов лесных участков. В ходе, которых будут осмотрены участки лесных культур и лесосеки, административные здания и производственные участки лесохозяйственных предприятий.
Кроме того, будут обсуждаться перспективные направления взаимодействия сторон и возможности для дальнейшего сотрудничества.
Новость: Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области 07 2017
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