В Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области с целью ознакомления ведения лесного хозяйства и обмена опытом прибыла делегация от Пензенской области во главе Министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Александра Москвина.

Сегодня делегация из Пензенской области встретилась с Министром лесного хозяйства Самарской области Александром Ларионовым.

Глава ведомства ознакомил пензенских коллег с лесным хозяйством Самарской области и рассказал о перспективах развития отрасли. В свою очередь Александр Москвин рассказали о лесных ресурсах Пензенской области.

В ходе визита планируется посещение лесничеств, лесохозяйственных предприятий региона и арендаторов лесных участков. В ходе, которых будут осмотрены участки лесных культур и лесосеки, административные здания и производственные участки лесохозяйственных предприятий.

Кроме того, будут обсуждаться перспективные направления взаимодействия сторон и возможности для дальнейшего сотрудничества.