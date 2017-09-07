Стартовала заявочная кампания Чемпионата Школьной Баскетбольной Лиги «КЭС-БАСКЕТ» сезона 2017-2018 гг

Оформить заявку на участие в Чемпионате может любая школьная команда на официальном сайте: http://www.kes-basket.ru/, здесь же имеется информация о регламенте проведения Чемпионата в сезоне 2017-2018гг.

Завершится заявочная кампания сезона 2017-2018 годов 10 октября 2017 года.

Чемпионат среди школьных команд проводится в Пензенской области с 2008 года. Ежегодно количество команд-участниц соревнований увеличивается: 2015 год – 286, 2016 год – 331, всего более 4000 участников. Игры проводятся на спортивных площадках школ и физкультурно-оздоровительных комплексов. Команды пензенских школьников неоднократно становились победителями и призерами соревнований Приволжского федерального округа.

Все заявившиеся для участия в Чемпионате команды получают бесплатно баскетбольные мячи, победители зонального этапа – комплекты баскетбольной формы, кубки, медали, а победители регионального этапа - кубки, медали, призы, а также будут представлять регион на соревнования ПФО и Всероссийских соревнованиях.

С 2015 года проект Чемпионат «КЭС-БАСКЕТ» стал международным: в нем принимают участие команды из Киргизии и Монголии.