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Стартовала заявочная кампания Чемпионата Школьной Баскетбольной Лиги «КЭС-БАСКЕТ» сезона 2017-2018 гг
Сегодня в Пензе
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Оформить заявку на участие в Чемпионате может любая школьная команда на официальном сайте: http://www.kes-basket.ru/, здесь же имеется информация о регламенте проведения Чемпионата в сезоне 2017-2018гг. Завершится заявочная кампания сезона 2017-2018 годов 10 октября 2017 года. Чемпионат среди школьных команд проводится в Пензенской области с 2008 года. Ежегодно количество команд-участниц соревнований увеличивается: 2015 год – 286, 2016 год – 331, всего более 4000 участников. Игры проводятся на спортивных площадках школ и физкультурно-оздоровительных комплексов. Команды пензенских школьников неоднократно становились победителями и призерами соревнований Приволжского федерального округа. Все заявившиеся для участия в Чемпионате команды получают бесплатно баскетбольные мячи, победители зонального этапа – комплекты баскетбольной формы, кубки, медали, а победители регионального этапа - кубки, медали, призы, а также будут представлять регион на соревнования ПФО и Всероссийских соревнованиях. С 2015 года проект Чемпионат «КЭС-БАСКЕТ» стал международным: в нем принимают участие команды из Киргизии и Монголии.
Оформить заявку на участие в Чемпионате может любая школьная команда на официальном сайте: http://www.kes-basket.ru/, здесь же имеется информация о регламенте проведения Чемпионата в сезоне 2017-2018гг.
Завершится заявочная кампания сезона 2017-2018 годов 10 октября 2017 года.
Чемпионат среди школьных команд проводится в Пензенской области с 2008 года. Ежегодно количество команд-участниц соревнований увеличивается: 2015 год – 286, 2016 год – 331, всего более 4000 участников. Игры проводятся на спортивных площадках школ и физкультурно-оздоровительных комплексов. Команды пензенских школьников неоднократно становились победителями и призерами соревнований Приволжского федерального округа.
Все заявившиеся для участия в Чемпионате команды получают бесплатно баскетбольные мячи, победители зонального этапа – комплекты баскетбольной формы, кубки, медали, а победители регионального этапа - кубки, медали, призы, а также будут представлять регион на соревнования ПФО и Всероссийских соревнованиях.
С 2015 года проект Чемпионат «КЭС-БАСКЕТ» стал международным: в нем принимают участие команды из Киргизии и Монголии.
Новость: Министерство образования Пензенской области 07 2017
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