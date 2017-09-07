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Ни добраться, ни уехать
Сегодня в Пензе
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На прием Главе региона обратилась жительница Бессоновки Раиса Войкина. Пенсионерка пожаловалась Ивану Белозерцеву на отсутствие транспортного сообщения в микрорайоне «Солнечный».
«У нас нет ничего. Ни маршруток, ни остановок. Детям приходится ждать родителей, чтобы они на личном транспорте их возили»,- сетует Раиса Николаевна.
Губернатор отметил, что в новом микрорайоне необходимо создать комфортные условия для жизни людей.
«При этом надо понимать, что прежде, чем вносить изменение в маршрут, необходимо привести в соответствие с требованиями дорогу, по которой он будет проходить, согласовать с ГИБДД, установить остановочные павильоны, построить разворотное кольцо», - констатировал он.
Иван Белозерцев поручил ответственным лицам выехать на место, оценить ситуацию и внести предложения по решению данной проблемы. Кроме того, Губернатор распорядился запланировать на следующий год финансирование работ по созданию объектов социальной инфраструктуры для «Солнечного».
С вопросом об улучшении жилищных условий к главе Пензенской области обратилась многодетная мать Надежда Охина из села Пазелки Бессоновского района, воспитывающая пятерых детей:«Я была в прошлом году у вас на приеме, и мне пообещали выделить 900 тысяч на улучшение жилищных условий».
Глава региона дал поручение должностным лицам обеспечить сопровождение участия семьи в соответствующих программах, которые позволят построить собственное жильё на полученном от государства земельном участке.
«Вы можете этот земельный участок продать или оставить для своих детей. Также вам нужно в обязательном порядке вступить в программу «Устойчивое развитие сельских территорий». На 1 млн 750 тысяч вы сможете построить хороший дом», - подытожил Иван Белозерцев.
Губернатор поручил должностным лицам продолжить поддержку многодетных семей, чтобы они получали полагающиеся по закону выплаты и пользовались предусмотренными мерами господдержки.
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