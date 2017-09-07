Ни добраться, ни уехать

На прием Главе региона обратилась жительница Бессоновки Раиса Войкина. Пенсионерка пожаловалась Ивану Белозерцеву на отсутствие транспортного сообщения в микрорайоне «Солнечный».

«У нас нет ничего. Ни маршруток, ни остановок. Детям приходится ждать родителей, чтобы они на личном транспорте их возили»,- сетует Раиса Николаевна.

Губернатор отметил, что в новом микрорайоне необходимо создать комфортные условия для жизни людей.

«При этом надо понимать, что прежде, чем вносить изменение в маршрут, необходимо привести в соответствие с требованиями дорогу, по которой он будет проходить, согласовать с ГИБДД, установить остановочные павильоны, построить разворотное кольцо», - констатировал он.

Иван Белозерцев поручил ответственным лицам выехать на место, оценить ситуацию и внести предложения по решению данной проблемы. Кроме того, Губернатор распорядился запланировать на следующий год финансирование работ по созданию объектов социальной инфраструктуры для «Солнечного».

С вопросом об улучшении жилищных условий к главе Пензенской области обратилась многодетная мать Надежда Охина из села Пазелки Бессоновского района, воспитывающая пятерых детей:«Я была в прошлом году у вас на приеме, и мне пообещали выделить 900 тысяч на улучшение жилищных условий».

Глава региона дал поручение должностным лицам обеспечить сопровождение участия семьи в соответствующих программах, которые позволят построить собственное жильё на полученном от государства земельном участке.

«Вы можете этот земельный участок продать или оставить для своих детей. Также вам нужно в обязательном порядке вступить в программу «Устойчивое развитие сельских территорий». На 1 млн 750 тысяч вы сможете построить хороший дом», - подытожил Иван Белозерцев.

Губернатор поручил должностным лицам продолжить поддержку многодетных семей, чтобы они получали полагающиеся по закону выплаты и пользовались предусмотренными мерами господдержки.