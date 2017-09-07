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«Научи добру!»
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Отправляться в дорогу к знаниям налегке не получится. Набор первоклассника вполне себе увесистый: ранец, тетради, письменные принадлежности, материалы для творчества — всё это и весит не мало, и стоит не дёшево. А если в школу идёт не один ребёнок, а несколько, то ноша эта тем более тяжела. Облегчить её многодетным пензенским семьям помог благотворительный фонд «Покров».
Заместитель руководителя фонда, Елена Максимова, пояснила: «Неравнодушные люди откликнулись на призыв в листовках, которые мы им раздавали. Там был указан перечень необходимых предметов для школы. Благодаря отклику пензенцев, удалось собрать в школу 34 первоклассника и 60 ребят из среднего и старшего звена. Все они воспитываются в многодетных семьях».
«Набор школьника» вместе с продуктовыми корзинами многодетным семьям вручили по традиции в первую среду месяца. Но этот, пусть и двойной, груз таким непосильным уже не кажется, ведь тяжесть ноши родителям помогли разделить неравнодушные люди.
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