Иван Белозерцев провел прием жителей Иссинского района

Людмила Силантьева из районного центра обратилась к главе региона с просьбой решить проблему с подключением двух многоквартирных домов к сетям водоотведения. По словам жительницы, на этапе строительства данная возможность была предусмотрена, но на протяжении 40 лет так и не реализована.

Губернатор дал поручение приступить к разработке проектно-сметной документации на проведение работ.

"Два дома 40 лет без канализования! Необходимо в срочном порядке решить эту проблему, оказать людям помощь. На условиях софинансирования из областного бюджета будут выделены средства, чтобы уже весной начать работы по подключению домов к центральному коллектору ", - распорядился Иван Белозерцев.

Жительница Иссы Людмила Антипова сообщила о неудовлетворительном состоянии городского парка, в котором проходят праздничные мероприятия и отдыхают жители поселка.

Иван Белозерцев отметил, что первым шагом должна стать разработка проекта благоустройства места отдыха.

"Вместе с главным архитектором области обсудите, что предстоит сделать в парке, привлеките молодежь, ветеранов. Надо понять, сколько это будет стоить", - нацелил губернатор.

Он пояснил, что по соответствующим программам на работы по благоустройству возможно выделение средств из бюджета. Также посильную финансовую помощь могут оказать предприниматели района.

О необходимости ремонта дороги до села Знаменская Пестровка сообщила Ирина Петросян. Реконструкция трассы протяженностью 15 километров запланирована на 2019 год, глава региона предложил рассмотреть еще один вариант решения проблемы.

"Мы ремонтируем много дорог, но нужно ремонтировать еще больше. Участок трассы до села возможно привести в порядок в следующем году за счет экономии средств по результатам торгов", - сказал Иван Белозерцев.

Для этого в текущем году необходимо подготовить проектно-сметную документацию, подчеркнул он.

Нина Самсонова от лица жителей села Каменный Брод попросила содействия в строительстве дома культуры.

Бывший ДК был закрыт из-за аварийного состояния, а в населенном пункте существует потребность в учреждении культуры - здесь проживают 380 человек, регулярно приезжают жители рядом расположенных сел.

На строительство нового здания уже разработана документация, получено заключение экспертизы.

"Посмотрите, что представляет этот проект, изучите, есть ли возможность включить строительство дома культуры в федеральные программы или необходимо решать вопрос своими силами", - заключил губернатор.