В этот знаменательный день Анна Тимофеевна принимала поздравления от имени Президента Российской Федерации В.В. Путина и других официальных лиц.

Поздравить с юбилеем приехали глава администрации Железнодорожного района города Пензы Олег Денисов и представитель МБУ «Центр социальной помощи семье и детям» Железнодорожного района.

Мякинькова А.Н. родилась в городе Пензе, где получила десять классов образования. Во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. рыла оборонительные окопы в блокадном Ленинграде. После окончания промышленного факультета Ленинградского планового института приехала на малую родину. Долгие годы до выхода на заслуженный отдых работала экономистом в областном статистическом управлении. Трудовой стаж Анны Тимофеевны более 35 лет.

Мякинькова А.Т. награждена медалями «За оборону Ленинграда», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» и другими юбилейными медалями.

У Анны Тимофеевны сын, внук и правнучка.

Официальные гости выразили слова глубокой благодарности за самоотверженный труд в те суровые, тяжелые военные годы и многолетний добросовестный труд в мирное время. Пожелали крепкого здоровья, тепла, добра, уюта и заботы родных и близких людей.