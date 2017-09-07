Во исполнение поручения Губернатора Пензенской области на территории Железнодорожного района города Пензы проведен семинар-совещание по вопросам жилищно-коммунального обслуживания населения, содержания и благоустройства территорий района. В мероприятии приняли участие представители Управления ЖКХ города Пензы, городской и районных администраций, организаций, обслуживающих улично-дорожную сеть, объекты зеленого хозяйства и жилищного фонда. С приветственным словом к присутствующим обратился глава администрации района Олег Денисов. Затем под председательством заместителя главы администрации района Михаила Сарафанникова состоялся объезд территории Железнодорожного района. Участники семинара осмотрели благоустройство и содержание внутридворовых территорий многоквартирных домов по ул. Антонова, 5в,г,д,е, ул. Тарханова, 10,10в и в завершении посетили придомовую территорию дома № 46 по ул. Чехова, на которой в настоящее время проводится комплекс мероприятий по благоустройству в рамках реализации программы «Формирование современной городской среды муниципального образования город Пенза на 2017 год».

Новость: Администрация города Пензы 07 2017