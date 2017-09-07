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«Кукольный дом» приглашен на «Рязанские Смотрины - 2017»
Сегодня в Пензе
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Театр "Кукольный дом" с 9 по 14 сентября 2017 года приглашен со спектаклем "Попугай и веники" на XVI Международный фестиваль театров кукол "Рязанские Смотрины - 2017" (г. Рязань)
Театр "Кукольный дом" с 9 по 14 сентября 2017 года приглашен со спектаклем "Попугай и веники" на XVI Международный фестиваль театров кукол "Рязанские Смотрины - 2017" (г. Рязань)
Новость: Министерство культуры и туризма Пензенской области 07 2017
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