Театр "Кукольный дом" с 9 по 14 сентября 2017 года приглашен со спектаклем "Попугай и веники" на XVI Международный фестиваль театров кукол "Рязанские Смотрины - 2017" (г. Рязань)



Особенность нынешнего фестиваля — в разнообразии жанров и форм, а также в широте представленных организационно-творческих структур. В сохранении и развитии единого культурного пространства и традиций искусства театра кукол России и мира.



Традиционно во время фестиваля будут проводиться мастер-классы и дискуссии со зрителями и критиками. Новость: Министерство культуры и туризма Пензенской области 07 2017