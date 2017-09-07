|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
Денис Айрапетян включен в команду по шорт-треку для подготовки к Олимпиаде 2018 года
Сегодня в Пензе
|
Тренерский штаб сборной России по шорт-треку по итогам Кубка Союза конькобежцев России (СКР) определил состав для подготовки к Олимпийским играм 2018 года. В состав были отобраны 16 спортсменов – по 8 мужчин и женщин. В состав для подготовки к Олимпийским играм вошли: пензенский спортсмен, воспитанник «ЦСП ПО» Денис Айрапетян, Семен Елистратов, Виктор Ан, Павел Ситников, Артем Козлов, Александр Шульгинов, Владимир Григорьев, Артем Денисов; Екатерина Ефременкова, Софья Просвирнова, Екатерина Константинова, Юлия Шишкина, Евгения Захарова, Эмина Малагич, Татьяна Бородулина, Вера Рассказова. Олимпийские игры пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года.
Тренерский штаб сборной России по шорт-треку по итогам Кубка Союза конькобежцев России (СКР) определил состав для подготовки к Олимпийским играм 2018 года.
В состав были отобраны 16 спортсменов – по 8 мужчин и женщин.
В состав для подготовки к Олимпийским играм вошли: пензенский спортсмен, воспитанник «ЦСП ПО» Денис Айрапетян, Семен Елистратов, Виктор Ан, Павел Ситников, Артем Козлов, Александр Шульгинов, Владимир Григорьев, Артем Денисов; Екатерина Ефременкова, Софья Просвирнова, Екатерина Константинова, Юлия Шишкина, Евгения Захарова, Эмина Малагич, Татьяна Бородулина, Вера Рассказова.
Олимпийские игры пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года.
Новость: Министерство физической культуры и спорта Пензенской области 07 2017
|
Новости партнеров
|
© 2009-2017 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
Главный редактор Анфалова Марина Ивановна
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru