Первичная аккредитация

Уже не просто выпускники, а профессионалы, которые теперь смогут работать по специальности. Дипломированным специалистам ПГУ вручили свидетельства о первичной аккредитации, которые дают им право приступить к работе в практическом здравоохранении.

«Документ, который сегодня вы получите в руки, будет сопровождать вас на протяжении всей профессиональной жизни. Мы надеемся, что вы высоко будете держать планку Пензенского государственного университета», – получили напутствие выпускники.

Аккредитация по специальностям «Фармация» и «Стоматология» проводилась уже во второй раз, а по специальностям «Лечебное дело» и «Медицинская кибернетика» выпускников тестировали впервые. Подтвердив свои знания, 94 специалиста доказали, что готовы работать с пациентами.

«В первую очередь, я хочу быть хорошим специалистом. Я поступила в медицинский институт, чтобы помогать людям», – сказала выпускница мединститута Ксения Фаистова.

Прохождение аккредитации дает возможность молодым медикам сразу же пойти работать по специальности, без учебы в ординатуре. Но закрепляет за ними право по истечении практического периода в три года вернуться и продолжить обучение.

«В практике раньше было, что после окончания основного курса вы поступали в ординатуру и только после узкой специализации выходили на практику. Теперь в связи с тем, что в стране не хватает специалистов общей практики, Министерством здравоохранения было принято решение провести среди вас личную аккредитацию, которая по своему содержания является очень жесткой и конкретной, проверяющей знания, и выпустить вас в практическую деятельность», – отметил ректор ПГУ Александр Гуляков.

По специальности «лечебное дело» аккредитацию прошли 85 выпускников, по «медицинской кибернетике» – 9. Для них в регионе открыто несколько сотен вакансий, где специалисты смогут применить свои знания.